Si salva dallo schianto nel 1954, muore in un incidente sullo stesso aereo dopo 58 anni

Nel '54, Des Porter era stato estratto dai rottami dell'aereo precipitato in un fiume un attimo prima che l'acqua invadesse la carlinga. Per il padre e il fratello non ci fu nulla da fare. Anni dopo, nell'hangar di un aeroporto scovò tutti i pezzi e i componenti di quello stesso vecchio biplano. Decise farlo tornare a volare, in memoria della sua famiglia distrutta dall'incidente.



Lunedì scorso, mentre tornava da uno show di beneficenza al quale aveva partecipato, ha lanciato un Sos. Dopo giorni di ricerche, quel restava dell'aereo è stato individuato 160 chilometri a Nord di Brisbane, nel Queensland. Secondo una prima ricostruzione, è probabile che Des Porter sia rimasta senza carburante. Andando incontro all'appuntamento con il destino mancato 58 anni fa.