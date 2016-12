Usa, allevatore divorato dai suoi maiali

foto Afp 08:29 - E' stato mangiato, forse vivo, dai maiali che allevava: un'orribile morte, quella di un anziano contadino dell'Oregon. Uscito per andare a dare da mangiare ai suini, non è più rientrato a casa: i familiari sono andati a cercarlo diverse ore più tardi e tutto quello che hanno trovato nel recinto dei maiali è stata la mascella di Terry G. Varner, 70 anni, qualche altro brandello e pezzo di osso, e scampoli di abiti. - E' stato mangiato, forse vivo, dai maiali che allevava: un'orribile morte, quella di un anziano contadino dell'Oregon. Uscito per andare a dare da mangiare ai suini, non è più rientrato a casa: i familiari sono andati a cercarlo diverse ore più tardi e tutto quello che hanno trovato nel recinto dei maiali è stata la mascella di Terry G. Varner, 70 anni, qualche altro brandello e pezzo di osso, e scampoli di abiti.

L'uomo potrebbe essere stato colpito da un infarto o da altro malore che l'ha ucciso sull'istante, e in quel caso i maiali, alcuni dei quali pesanti oltre 300 chili e almeno uno dei quali in passato avrebbe mostrato atteggiamenti aggressivi, si sarebbero solo cibati del cadavere. Ma potrebbe anche solo aver perso conoscenza, essere inciampato o travolto da uno degli animali, che avrebbero quindi approfittato della sua posizione sdraiata e inerte per attaccarlo, divorandolo vivo.



La polizia scientifica che ha prelevato i pochi resti dell'uomo non ha potuto verificare le cause del suo decesso, anche se ora ci proverà un antropologo forense dell'università dell'Oregon. Ma è probabile che la verità sulla fine dell'anziano Garner - che ha un precedente del 2004 in Romania, dove la vittima fu una donna - resti conosciuta solo dai maiali.