Figlia dell'ex ministro Dati, fine del toto-papà

foto Ap/Lapresse 16:03 - Uno dei segreti più chiacchierati in Francia sembra essere stato finalmente svelato. Chi fosse il padre della figlia dell'ex ministro della Giustizia, Rachida Dati, era rimasto ignoto per anni. Ora, però, il nome c'è: pare infatti che la Dati abbia portato in tribunale l'uomo d'affari Dominique Desseigne affinché ne riconosca la paternità.

Era l'attuale sindaco del VII arrondissement di Parigi, la bella Rachida, un tempo stretta alleata di Nicolas Sarkozy, a non voler dire il nome del padre della piccola Zhora: un silenzio per proteggere la sua vita privata che aveva però scatenato le illazioni più disparate.



Adesso, secondo il quotidiano "Le Point", la Dati ha deciso di passare alle vie di fatto. Il nome di Desseigne era circolato sulla stampa, ma secondo fonti a lui vicine, l'uomo - che è tra l'altro il patron del gruppo di casinò e hotel Lucien Barriere - lo ha sempre negato. Il quotidiano si chiede se adesso la giustizia francese ricorrere al test di paternità.



Ma l'ex ministro smentisce

Intanto Rachida ha smentito la notizia. Desseigne ha invece confermato di essere stato convocato dal magistrato, ma non ha voluto aggiungere nulla. "Non ho commenti di fare", ha tagliato corto. Zhora era nata il 2 gennaio 2009 nella clinica de la Muette (la stessa in cui Carla Bruni Sarkozy ha dato alla luce Giulia) proprio nei giorni in cui la Dati era guardasigilli.



"Da cinque anni - ha spiegato Rachida Dati - sono oggetto di attacchi, calunnie, polemiche e tentativi continui di intrusione nella mia vita privata, ma mai ho ceduto, mai ho reagito, mai ho sporto denuncia. Adesso è davvero troppo: come donna e madre chiedo per mia figlia, per il suo equilibrio, che tutto questo cessi".