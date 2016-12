foto Ap/Lapresse

06:29

- Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha reso noto che si sottoporrà ad una operazione chirurgica per un cancro alla prostata non grave e che il tumore è stato preso "in tempo". "E' un piccolo tumore situato nella ghiandola prostatica e la prognosi è buona, non è aggressivo", ha detto Santos in un messaggio alla nazione. Santos, 61 anni, presidente dal 2010, è apparso in tv insieme al suo medico e alla moglie. L'operazione avverrà mercoledì.