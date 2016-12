- Almeno 38 persone sono morte e decine sono rimaste ferite gravemente su un traghetto che, dopo la collisione con un altro si è capovolto ed è affondato vicino all'isola di Lamma, a sud di Hong Kong. Arrestati i capitani delle due imbarcazioni e cinque membri dell'equipaggio. Il ferry della Hong Kong Electric Company navigava in notturna per consentire alle persone di vedere i fuochi d'artificio dal mare.

La tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, mentre il Porto di Vittoria era illuminato proprio dallo spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa nazionale cinese del 1 ottobre.

Sei uomini dell'equipaggio delle navi, tra cui i due capitani, sono stati arrestati e la polizia non ha escluso altri fermi. Il ministro dell'Interno, Lai Tung-kwok, ha detto che i sei sono oggetto di indagine "per aver messo in pericolo la vita di persone in mare".



A causa della collisione, 124 persone sono finite in acqua. Si tratta di uno dei più gravi incidenti marittimi nelle acque di Hong Kong in tempi recenti. Il territorio, composto da due isole principali, la penisola di Kowloon e decine di altre isole, ha uno dei porti più trafficati al mondo, ma gli incidenti sono molto rari.