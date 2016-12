Siria, ricompare in video reporter Usa sparito

foto Da video Correlati Il video che riaccende la speranza 00:48 - Si riaccende la speranza di ritrovare vivo Austin Tice, un giornalista freelance 31enne americano scomparso in Siria alla metà di agosto. In un video postato di recente su YouTube compare un uomo con gli occhi bendati attorniato da alcuni uomini armati che sembra essere lui. Fonti dell'amministrazione Usa hanno più volte affermato di ritenere che sia nelle mani dalle forze fedeli al regime di Damasco. - Si riaccende la speranza di ritrovare vivo Austin Tice, un giornalista freelance 31enne americano scomparso in Siria alla metà di agosto. In un video postato di recente su YouTube compare un uomo con gli occhi bendati attorniato da alcuni uomini armati che sembra essere lui. Fonti dell'amministrazione Usa hanno più volte affermato di ritenere che sia nelle mani dalle forze fedeli al regime di Damasco.

Nel video, dal titolo "Austin Tice still alive" (Austin Tice ancora vivo), si vedono alcuni uomini che con in pugno dei fucili d'assalto salgono su una collina invocando Allah. Con loro compare un uomo con gli occhi bendati che sembra essere lui e che invoca a volte Allah e a volte Gesù.



Tice, che collabora con diversi quotidiani, tra cui il Washington Post e il gruppo di stampa McClatchy, è un ex soldato della Marina americana dispiegato in Afghanistan e Iraq. E' arrivato in Siria senza visto di ingresso dalla Turchia a maggio. Dopo aver viaggiato insieme a combattenti ribelli, si è diretto ad agosto verso Damasco. Dopodiché, familiari e suoi datori di lavoro non hanno più ricevuto sue notizie.



Fonti dell'amministrazione Usa hanno più volte affermato di ritenere che Tice sia nelle mani dalle forze fedeli al regime di Damasco.