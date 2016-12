foto Afp

20:49

- Il sistema informatico della Casa Bianca è stato oggetto di un attacco di hacker di presunta provenienza cinese e forse vicini al governo di Pechino. Secondo il blog "The Washington Free Beacon", ieri sera i pirati del web avrebbero violato un sistema utilizzato dall'Ufficio militare per i comandi nucleari della presidenza. Fonti dell'Amministrazione Obama hanno assicurato che l'attacco è stato identificato e non sono fuoriusciti dati.