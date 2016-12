foto Ap/Lapresse

- La sicurezza degli impianti nucleari in Europa in generale "è soddisfacente". Lo afferma il commissario Ue all'Energia, Gunther Oettinger, al termine di una serie di verifiche iniziate a giugno 2011 dopo l'incidente di Fukushima. Oettinger, però, ha invitato a non abbassare la guardia. Il rapporto e le raccomandazioni per ogni singola centrale saranno presentati al Consiglio europeo dei leader in programma il 18 e 19 ottobre.