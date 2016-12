foto LaPresse

09:18

- In Tibet un uomo si è dato fuoco per per protestare contro la "occupazione" cinese del Paese e per il ritorno del Dalai Lama. Dal 2009 sono già 52 le persone che si sono immolate in questo modo per la causa. Il giovane è stato prelevato dalle autorità cinesi e portato in un luogo sconosciuto. Alcune fonti su Internet riferiscono che il giovane è poi morto in seguito alle ferite riportate.