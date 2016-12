foto Ap/Lapresse

- Le due pistole trovate addosso ai gangster Bonnie and Clyde nel 1934, quando morirono crivellati di colpi, sono state vendute all'asta per più di mezzo milione di dollari (390 mila euro circa) in New Hampshire. La Detective Special calibro 38 che Bonnie Parker teneva legata alla coscia è stata pagata 264 mila dollari. Mentre la Colt calibro 45 automatica di Clyde Barrow è stata venduta per 240 mila dollari.