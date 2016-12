foto Getty

- Il repubblicano Arnold Schwarzennegger ha rivelato che da governatore della California sposò due coppie gay. Inoltre, "Terminator" ha raccontato alla Cbs di non aver ancora deciso se votare per il democratico Barack Obama o il repubblicano Mitt Romney. Ha riferito anche che, quando si candidò alla guida del "Golden State", il guru di George W. Bush, Karl Rove, gli disse di lasciar perdere. E invece venne rieletto per due mandati dal 2003 al 2011.