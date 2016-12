foto Ap/Lapresse

21:31

- Il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, denuncia la distruzione della cittadella di Aleppo, patrimonio dell'Umanità, che rende "ancora più tragica" la situazione in Siria, dove "la sofferenza umana è già estrema". La Bokova in una nota lancia così "un appello a tutte le forze a fare il possibile per risparmiare questi documenti che hanno così tanto contribuito alla crescita e alla prosperità della Siria".