foto Ap/Lapresse

19:34

- E' salito a due bimbi morti e otto feriti, tra i quali due in condizioni disperate, il bilancio dell'attacco contro una chiesa a Nairobi, in Kenya. Lo riferisce la Croce Rossa locale. L'attacco è stato compiuto nel corso di una messa per i bambini. Il governo ha predisposto per le prossime settimane misure straordinarie all'esterno di chiese e luoghi di culto cristiani.