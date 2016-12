foto Usgs Correlati Il terremoto sentito anche a Bogotà 01:07 - Una forte scossa di magnitudo 7.4 ha colpito la regione sud-occidentale della Colombia. Lo riferisce l'Istituto geologico americano. Il sisma si è verificato alle 11,31 ore locali. L'epicentro è stato localizzato a 23 chilometri da La Vega, non lontano dal confine con l'Ecuador, ad una profondità di 140 chilometri. - Una forte scossa di magnitudo 7.4 ha colpito la regione sud-occidentale della Colombia. Lo riferisce l'Istituto geologico americano. Il sisma si è verificato alle 11,31 ore locali. L'epicentro è stato localizzato a 23 chilometri da La Vega, non lontano dal confine con l'Ecuador, ad una profondità di 140 chilometri.

In particolare, il sisma si è verificato a 50 chilometri a sud della città di Popayan a grande profondità (168 chilometri). Il terremoto è stato avvertito nella capitale, Bogotà, a Medellin, Cali, ma anche in altre delle principali città del Paese come Quito.



Fortunatamente, il sisma non ha provocato vittime ma solo qualche danno. Lo ha riferito il Servizio Geologico colombiano a Bogotà. Si registrano crepe nella clinica Rey David e in altri edifici importanti della città di Cali.