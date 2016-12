Austria, precipita aereo bimotore: sei morti

foto Ansa

12:03

- Un Cessna con a bordo otto persone è precipitato a pochi chilometri da Innsbruck, nell'Austria meridionale. L'aereo era diretto a Valencia, in Spagna. Secondo le prime informazioni il velivolo a due motori si è schiantato in un bosco prendendo fuoco. Le pessime condizioni meteo non hanno consentito l'intervento degli elicotteri di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono state recuperate due persone ferite, tra cui una grave.