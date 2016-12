foto Ap/Lapresse

11:23

- Le forze governative siriane hanno intensificato gli attacchi contro i ribelli oggi nella città settentrionale di Aleppo, dove cinque persone sono rimaste uccise, ed in alcune zone alla periferia di Damasco, in particolare Harasta e Zabadani. A riferirlo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui oltre 160 persone hanno perso la vita negli scontri avvenuti ieri nel paese.