Kenya, assalto a una chiesa di Nairobi durante la messa: due bambini restano uccisi

La chiesa si trova lungo Chai road nel quartiere Eastleigh di Nairobi.Secondo il sito di Nation, uno dei principali quotidiani locali, i feriti sarebbero numerosi e sarebbero stati ricoverati all'ospedale Guru Nanak. Il capo della polizia, Moses Ombati ha detto a Nation che "altre vittime sono state ferite nella calca dopo l'incidente''. Un testimone ha detto che l'attentatore ha lanciato una granata intorno alle 10.30. L'attacco sembra aver preso di mira proprio l'ala della chiesa alla periferia della capitale keniana riservata agli alunni. Nell'esplosione e nella successiva calca per raggiungere l'uscita sono rimasti feriti una dozzina di fedeli.Le chiese in Kenya sono finite recentemente nel mirino di numerosi attacchi che non sono mai stati rivendicati ma che vengono attribuiti a una vendetta dei gruppi qaedisti per l'offensiva dell'esercito keniano in Somalia contro le milizie Shebaab. Il primo luglio 17 cristiani erano morti e altri 45 erano rimasti feriti nell'attacco contro una chiesa di Garissa, nel nord-est del Paese africano. Il nuovo attacco e' arrivato all'indomani del ritiro degli Shebaab da Chisimaio, la loro ultima roccaforte in Somalia, in seguito all'offensiva di una forza dell'Unione africana guidata dalle truppe di Nairobi.Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell'attentato di questa mattina alla chiesa di Nairobi, ma le autorità locali sospettano che l'attacco rappresenti una ennesima rappresaglia di simpatizzanti del gruppo islamico di al Shabaab dopo l'offensiva militare dell'esercito kenyano in Somalia. Il governo ha già predisposto per le prossime settimane misure straordinarie all'esterno di chiese e luoghi di culto cristiani.L'attacco alla chiesa di a Nairobi è stato compiuto nel corso di una messa per i bambini. La funzione era infatti riservata ai piccoli fedeli, tutti compresi tra i 6 ed i 10 anni. "Era un funzione religiosa dedicata a loro", ha spiegato il responsabile della comunità religiosa, Livingstone Muiruri.