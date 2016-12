foto Afp

08:32

- Soldati dell'esercito afghano hanno aperto il fuoco oggi nella provincia orientale afghana di Maidan Wardak contro militari della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato) in quello che sembra un nuovo caso fra quelli conosciuti come 'Green on Blue', con un bilancio di almeno cinque morti e quattro feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok.