foto Da video

08:05

- "Sono pronto a governare". Così il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, candidato il 7 ottobre per un nuovo mandato di sei anni, ha confermato di essere guarito dal tumore che lo ha colpito, e di essere in grado di dirigere il paese almeno fino al 2019. In una intervista alla France Presse, ha affermato: "Credo di si, mi sento molto bene", ha risposto il presidente all'inviata dell'Afp quando gli ha chiesto se fosse guarito.