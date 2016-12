foto Ap/Lapresse

07:11

- Brutta avventura in Brasile per una ragazza italiana di 23 anni, che ha subito un tentativo di stupro da parte di un minorenne a Casa do Menor Sao Miguel Arcanjo di Nova Iguacu, alla periferia nord di Rio de Janeiro. La ragazza, da tre anni in Brasile dove presta servizio civile, "è stata colpita - riferiscono i media locali - con una pietra alla testa ed è dovuta ricorrere alle cure sanitarie".