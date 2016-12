foto Ansa

07:02

- Tensione alta in piazza a Madrid dove migliaia di persone hanno protestato contro le misure di austerity varate dal governo. Negli scontri tra indignados e forze dell'ordine alcune persone sarebbero rimaste ferite. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni dell'esecutivo guidato da Mariano Rajoy, lo scioglimento del parlamento e la messa a punto di una nuova costituzione. E' la terza volta in cinque giorni che i manifestanti scendono in piazza.