20:56

- Due omosessuali inglesi positivi all'Hiv accusati di aver violentato nel 2008 in Spagna un loro connazionale di 17 anni, andranno a processo il 2 ottobre nel Paese iberico. I due, di 38 e 34 anni, fecero ubriacare la vittima per poi abusarne. Dopo i fatti, riuscirono a tornare nel Regno Unito, ma furono estradati in Spagna nel maggio del 2009. La vittima non ha contratto il virus dell'Hiv.