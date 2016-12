foto Ap/Lapresse

- Mitt Romney giudica improbabile che si arrivi a un attacco militare contro l'Iran. "Non penso che in ultima analisi dovremo ricorrere a un'azione militare", ha spiegato il candidato repubblicano ala Casa Bianca poche ore dopo una conversazione telefonica con il premier israeliano, Benjamin Nenatanyahu, "certamente spero che non dovremo arrivarci". Tuttavia, ha aggiunto, "non posso togliere questa opzione dal tavolo".