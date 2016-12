foto LaPresse

- Il 2013 anno della cultura italiana negli Stati Uniti, "così ben ricevuto a Washington, al Congresso, e da istituzioni culturali in America", è una "visione per il futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi concludendo "in modo simbolico" la settimana ministeriale dell'Onu con un incontro con la comunità italiana e italo-americana di New York presso il Consolato Generale d'Italia.