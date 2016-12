foto Ap/Lapresse

01:22

- Il Dipartimento di Stato Usa ha ufficialmente depennato il movimento dissidente iraniano Mujaheddin del popolo (Mek) dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Ma in una nota precisa che si tratta di una decisione con cui "non cessa di controllare o dimentica le passate azioni di terrorismo del Mek, compreso il suo coinvolgimento nell'uccisione di cittadini americani in Iran negli anni '70 e un attacco sul suolo Usa nel 1992".