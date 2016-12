Maltempo Spagna, morti salgono a 7

- E' peggiorato il bilancio delle vittime causate dalle forti piogge torrenziali che si sono abbattute in Andalusia e nella regione di Murcia, nel Sud della Spagna. Almeno otto persone sono morte secondo El Pais online che cita le autorità locali. Tra loro anche una bambina di nove anni. Sono centinaia le famiglie evacuate.

Gravi danni sono stati registrati alle vie di comunicazione. Due ponti autostradali sono crollati, diverse ferrovie sono state bloccate, mentre le macchine galleggiano lungo le strade. Si stima che siano piovuti 200 litri d'acqua per metro quadro. In particolare 177 litri al metro quadro in un'area della regione di Murcia e 120 nella provincia di Almeria.

Per i soccorsi sono stati utilizzati battelli di gomma. Ad Archidona, invece, le persone sono salite sui tetti per rifugiarsi e sono state tratte in salvo da elicotteri. Il presidente del governo provinciale di Malaga, Ekuas Redono ha reso noto che molti sono i villaggi al momento isolati e che il livello dei fiumi è salito di quattro volte.