foto Ap/Lapresse

22:48

- Le immagini di un uomo che si è sparato alla testa a Phoenix in Arizona sono state trasmesse in diretta da Fox News, rete tv di Rupert Murdoch. Il canale televisivo ha diffuso senza alcun filtro il furto, l'inseguimento ad altissima velocità durato oltre un'ora e il tragico epilogo. La Fox ha chiesto scusa per il filmato sconvolgente.