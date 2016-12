Uccide un ladro, ma era il figlio

foto Dal Web 18:00 - Ha sparato e ha ucciso un giovane mascherato pensando che volesse svaligiare le case del quartiere. Ma si trattava del figlio. L'uomo, Jeffrey Giuliano, ha scoperto il tragico errore solo quando ormai per il ragazzino non c'era più nulla da fare. . L'episodio è avvenuto a New Fairfield. Stando alla ricostruzione della polizia, una donna che si trovava sola in casa ha sospettato che qualcuno volesse introdursi nell'abitazione. Spaventata ha chiamato il vicino. - Ha sparato e ha ucciso un giovane mascherato pensando che volesse svaligiare le case del quartiere. Ma si trattava del figlio. L'uomo, Jeffrey Giuliano, ha scoperto il tragico errore solo quando ormai per il ragazzino non c'era più nulla da fare. . L'episodio è avvenuto a New Fairfield. Stando alla ricostruzione della polizia, una donna che si trovava sola in casa ha sospettato che qualcuno volesse introdursi nell'abitazione. Spaventata ha chiamato il vicino.

L'uomo ha preso la pistola ed è uscito per capire cosa stesse succedendo. Una volta fuori, si è trovato di fronte una persona con una maschera da sci scura e abiti neri. A quel punto ha aperto il fuoco quando lo sconosciuto gli si è fatto incontro con un'arma in mano. All'arrivo della polizia il ragazzo era riverso sul vialetto di casa della donna e il padre era seduto sul prato. I poliziotti hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo. "È stata una tragedia", ha detto uno degli agenti. Jeffrey Giuliano insegna in una scuola elementare e il figlio frequentava il liceo. Non sono state formulate accuse ed è stata ordinata un'autopsia sul corpo del giovane.