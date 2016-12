Gb,trovata in Francia 15enne fuggita con il prof

foto Afp Correlati Fuga 15enne, Francia: "Non possiamo arrestare prof"

E' stata trovata oggi a Bordeaux la ragazzina inglese fuggita con il suo professore di matematica dal Sussex, in Gran Bretagna. L'insegnante, Jeremy Forrest, sposato, e l'allieva avevano attraversato la Manica in traghetto il 20 settembre. I due sono stati rintracciati dalla polizia francese: l'uomo è stato posto in stato di fermo e rischia fino a 5 anni di prigione. Ora, dice la polizia, sarà organizzato un rimpatrio sicuro.

L'insegnante di 30 anni e l'adolescente sono stati ritrovati nel centro del capoluogo della Gironda, sud-ovest della Francia. "Abbiamo ritrovato i due in strada, nel centro di Bordeaux", ha precisato la polizia locale. La studentessa è in "buona salute". Nei confronti del professore, fermato, era stato emesso un mandato d'arresto europeo.



I due camminavano mano nella mano quando sono stati bloccati: stavano andando a un appuntamento, un incontro per trovare lavoro. La polizia francese, allertata da una serie di fonti, aveva ricevuto una "soffiata ben precisa". L'uomo probabilmente rimarrà in Francia per alcuni giorni fino a quando saranno sbrigate le formalità diplomatiche, tra cui la richiesta d'estradizione in Gran Bretagna.