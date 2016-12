foto Ap/Lapresse

11:45

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ramin Mehmanparast, è stato aggredito a New York da una piccola folla di dimostranti: alcuni video amatoriali sono stati pubblicati su Youtube. Nelle immagini si vedono uomini e donne che spintonano il diplomatico prima dell'intervento della polizia, apostrofandolo come "terrorista" e gridandogli "jakesh", che in persiano significa qualcuno che vende come prostitute le donne della sua famiglia.