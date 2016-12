Nepal, 19 morti in disastro aereo: italiani non salgono, salvi per un ritardo provvidenziale

foto Afp Correlati Schianto aereo in Nepal: 19 morti 13:24 - Un aereo della Sita Air si è schiantato poco dopo il decollo da Kathmandu, in Nepal, causando la morte di 19 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Molti delle persone a bordo erano turisti stranieri ma, a differenza di quanto diffuso in un primo momento, nessuno di essi era italiano. I nostri connazionali, un gruppo di ricercatori Cnr, infatti non sono riusciti a salire sul mezzo perché sono arrivati tardi allo scalo. - Un aereo della Sita Air si è schiantato poco dopo il decollo da Kathmandu, in Nepal, causando la morte di 19 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Molti delle persone a bordo erano turisti stranieri ma, a differenza di quanto diffuso in un primo momento, nessuno di essi era italiano. I nostri connazionali, un gruppo di ricercatori Cnr, infatti non sono riusciti a salire sul mezzo perché sono arrivati tardi allo scalo.

Il ritardo nell'arrivo all'aeroporto di Kathmandu dunque è stato provvidenziale e ha salvato la vita al gruppo di italiani, membri di una spedizione scientifica guidata da Agostino da Polenza, presidente del progetto EvK2-Cn.



"Abbiamo avuto una bella fortuna - ha detto uno degli italiani - ma lo dico con la tristezza per coloro che sono morti oggi. Dopo il ritardo il nostro gruppo era stato sistemato su un secondo volo della Sita Air, che non è mai partito dopo l'incidente. E così siamo partiti con un charter privato".



Il velivolo Dornier della compagnia Sita Air, partito alle 6:40 locali, ha avuto subito dopo il decollo problemi tecnici costringendo il pilota a tentare un atterraggio di emergenza sulle rive del fiume Manohara. Ma nell'impatto con il suolo l'aereo si è incendiato causando la morte, hanno riferito fonti della polizia, di sette britannici, cinque indiani e sette nepalesi, fra cui tre membri dell'equipaggio.



L'incidente causato da un'aquila

Il velivolo della Sita Air che si è schiantato al suolo a Kathmandu, provocando 19 morti, aveva colpito un'aquila in fase di decollo: ecco cosa, con ogni probabilità, ha causato i problemi tecnici all'origine del disastro. Lo ha riferito l'agenzia cinese Xinhua citando fonti dell'aeroporto.