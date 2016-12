Usa, arrestato il produttore del film anti-Islam

foto Ap/Lapresse

- Il presunto produttore del film "L'innocenza dei musulmani", ritenuto blasfemo dai seguaci di Maometto e causa dell'odio anti-occidentale nei Paesi islamici del Medioriente e dell'Africa, è stato arrestato. L'uomo, Nakoula Basseley Nakoula, è finito in manette a Los Angeles. La notizia è stata confermata dal procuratore della città, che non ha aggiunto altri dettagli. Nakoula, 55 anni, era stato condannato nel 2009 per frode bancaria.