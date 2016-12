foto Ap/Lapresse

21:27

- "Obama ci sta portando sulla strada dell'Europa": così Mitt Romney ha commentato gli ultimi dati sul Pil, molto inferiori rispetto alle attese. "Io renderò l'America più forte", è invece la promessa del candidato repubblicano alla Casa Bianca, per il quale "con Obama il Paese è senza leadership". Romney ha parlato in Virginia, uno degli Stati chiave per vincere le prossime elezioni. Anche Barack Obama oggi vi terrà un comizio.