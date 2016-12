foto Tgcom24

12:55

- Il ministro dell'Interno francese, Manuel Valls, ha affermato che non esiterà a "far espellere chi si dichiara dell'Islam e rappresenta una grave minaccia all'ordine pubblico". Parlando a Strasburgo, in occasione dell'inaugurazione della Grande Moschea, dotata della più grande sala di preghiera musulmana del Paese, Valls ha aggiunto che farà uscire dalla Francia chi non rispetta le "leggi" e i "valori" della Repubblica.