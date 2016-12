foto Ansa

- La crisi economica in Grecia non risparmia nemmeno il totocalcio. E' stata infatti lanciata la cessione del 33% dell'Opap, la società a cui fanno capo le scommesse sportive. "L'Agenzia greca per le privatizzazioni - si legge in una nota - annuncia un'operazione pubblica di vendita per la cessione della sua partecipazione del 33% nella società".