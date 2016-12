foto Dal Web 08:55 - "Sono abbastanza sicuro: l'Italia non rischia più di infiammare la crisi del debito". Ad affermarlo è il premier Mario Monti, a New York per l'Assemblea dell'Onu nel corso di una intervista alla Pbs. "E' importante per l'Italia, per l'area euro, l'Europa e l'economia globale - ha proseguito - che un Paese che è la terza economia dell'area euro non aggiunga peso a una serie di focolai locali". - "Sono abbastanza sicuro: l'Italia non rischia più di infiammare la crisi del debito". Ad affermarlo è il premier Mario Monti, a New York per l'Assemblea dell'Onu nel corso di una intervista alla Pbs. "E' importante per l'Italia, per l'area euro, l'Europa e l'economia globale - ha proseguito - che un Paese che è la terza economia dell'area euro non aggiunga peso a una serie di focolai locali".

Per il premier italiano riaffermare l'uscita del nostro Paese della zona più calda della crisi è stata una sorta di parola d'ordine da ripetere nel corso dei molti appuntamenti con analisti, imprenditori e investitori. E lo ha ripetuto anche nell'intervista televisiva rilasciata al famoso anchorman della Pbs, Charlie Rose.



Monti ribadisce che non è in corsa per la carica di primo ministro e che dopo le prossime elezioni l'esecutivo tecnico da lui presieduto si metterà da parte: "Confermo che non mi candiderò. Credo che non potrei essere candidato perché sono un senatore a vita, e i candidati sono candidati per diventare membri del Parlamento", sottolinea il premier, spiegando come "quando ci saranno le elezioni l'intero governo si dimetterà, probabilmente il prossimo aprile. Dopodiché - ribadisce - toccherà ai partiti politici, in base ai risultati del voto, esprimere la loro volontà sulla nuova configurazione politica dell'Italia".



Monti però ci tiene ad evidenziare come questo governo composto da tecnici sia arrivato lì dove altri non erano riusciti: "Penso che abbia aiutato non essere politici - spiega - non dover combattere per il consenso, ma semplicemente cercare ed avere il sostegno dei tre più grandi gruppi politici in Parlamento, che ci hanno dato il loro aiuto nonostante non abbiano nessuna loro personalità nel governo. E la cosa divertente, ma in fondo incoraggiante non tanto per questo governo ma per il Paese - prosegue - è che gli italiani hanno subito forse la più dura e intensa cura di sempre ma sembrano avere fiducia nel governo".