- Il boia è tornato in azione in Giappone con l'esecuzione di altre due condanne a morte, che portano a sette il numero di giustiziati nel 2012. E' il secondo ciclo del ministro della Giustizia, Makoto Taki. Durante il governo di Yoshihiko Noda tre condannati sono stati impiccati a fine marzo per ordine di Toshio Ogawa, segnado le prime esecuzioni in Giappone dopo una moratoria di fatto durata quasi due anni.