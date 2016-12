foto Ansa

01:32

- I ministri degli Esteri di Gran Bretagna e Ecuador si incontreranno all'Onu per discutere del caso di Julian Assange. Lo ha detto Il ministro ecuadoriano, Ricardo Patino, in una riunione all'Onu a cui Assange parteciperà in collegamento da Londra. Il padre di Wikileaks è rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana, nella capitale inglese, da giugno. Il 16 agosto gli è stato concesso il diritto di asilo.