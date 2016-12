foto Ap/Lapresse

23:33

- Il presidente di Google Brasile, Fabio Josè Silva Coelho, è stato arrestato a San Paolo in Brasile dalla polizia federale. Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di cattura da un giudice del Mato Grosso do Sul per non aver oscurato due video su YouTube, controllata di Google. i filmati secondo l'accusa diffamavano un candidato alle prossime elezioni di ottobre.