- Ci sono un italiano, un tedesco e uno spagnolo. L’attacco della più classica delle barzellette nostrane non deve far ridere, bensì deve far vincere. L’italiano si chiama, il tedescoe lo spagnolo: sono tre fra i golfisti più forti al mondo e tre dei dodici professionisti che da domani rappresenteranno l’Europa alla. Sì, avete letto bene “rappresentano l’Europa”, non una singola nazione. Questi dodici giocheranno per l’Europa unita, quell’ideale tanto vezzeggiato alla vigilia di Londra 2012 e poi puntualmente tornato nel dimenticatoio, come accade alla fossa olimpica o alla canoa. Nel golf, a torto percepito come il più elitario degli sport,, quando l’Unione Europea si chiamava ancora Comunità Economica Europea e la moneta comune era utopia.

La Ryder Cup è Europa contro Stati Uniti. Anzi: Stati Uniti contro Europa poiché la trentanovesima edizione della sfida si gioca a Chicago, al Medinah Country Club. Due continenti si sfidano per tre giorni, venerdì e sabato in gare a coppie (gara foursome e fourballs) e domenica in dodici singolari, formula match play. In palio 28 punti complessivi. Possibile il pareggio: in questo caso il trofeo resta ai detentori, vale a dire noi europei.

L'unione (europea) fa la forza

L’Europa del golf è unita e vincente. Unità perché agli ordini del capitano spagnolo Jose Maria Olazabal rispondono una babele di nazioni: ci sono l’angioletto nordirlandese Rory McIlroy (predestinato all’eredità di un certo Tiger Woods) e il connazionale Graeme McDowell, quattro inglesi (Luke Donald, Ian Poulter, Lee Westwood e Justin Rose), uno scozzese (Paul Lawrie), uno svedese (Peter Hanson), un belga (il debuttante Nicolas Colsaerts) oltre ai già citati Molinari (seconda convocazione), Kaymer e Garcia. Nello staff dei vice-capitani professionisti di altri quattro paesi. Ancora un mistero l’esclusione dallo staff del mito bergamasco Costantino Rocca. Ma l’unione (europea) fa la forza: sino al 1977 la Ryder era una sfida impari tra yankees e british visto che i primi l’avevano vinta ben 19 volte su 22. Dal giro di Greenbrier in West Virginia la musica è cambiata: dal 1979 il bilancio parziale è di nove successi continentali contro i sette a stelle e strisce.

Da appassionati di golf a tifosi scatenati

Chi ha la fortuna di aver seguito dall’erba almeno una volta nella vita un’edizione di Ryder comprende a fondo la bellezza di questa manifestazione: per tre giorni gli “appassionati” di pitch e putt diventano “tifosi” capaci di star appollaiati su qualche centimetro d’erba per non perdere la vista su un tee di partenza o su una buca. Si passano ore intere nella speranza di vedere i colpi di Molinari o Woods, captare l’impatto della faccia del bastone e tentare di inseguire con lo sguardo la pallina già in cielo. E si tratta davvero di cogliere l’attimo visto che nessuno spettatore può avere con sè macchine fotografiche, cellulari e telecamere. Pena il sequestro del materiale o l’allontanamento dal percorso. Ma è l’atmosfera che rende unica la Ryder: non si tifa per McIlroy o Bubba Watson ma per Europa o Stati Uniti. Le tribune piazzate dietro le buche diventano curve da stadio dove - a seconda di chi si addressa sul tee - si alza un coro U-S-A piuttosto che un Eu-Ro-Pe. E, quando il giocatore ha finito il tiro, via con gli sfottò, come fosse un Milan-Inter o un Roma-Lazio.

In palio? Nemmeno un centesimo

Se il belga Colsaerts è il carneade del Vecchio Continente, uno dei tre debuttanti statunitensi si chiama Brandt Snedeker, ha 32 anni e domenica scorsa ad Atlanta si è messo in tasca 11 milioni e 440 dollari in un giorno solo. Undici-milioni-di dollari in una botta unica, frutto del primo posto nel Tour Championship (chiuso a -10 e con assegno da 1.440.000 dollari) valevole come ultima gara della FedEx Cup (con in palio i rimanenti 10 milioni di dollari). Cifre da capogiro ma che danno l’idea di cosa possa muovere il golf ancora oggi: secondo la European Money List, al 16 settembre 2012 il paperone è McIlroy con 2.813.000 euro di soli premi guadagnati sul suolo europeo (vanno ad aggiungersi agli otto vinti negli States). Tiger Woods, nell’anno di non-grazia 2012, ha incassato sei milioni di dollari come premi. Al netto di sponsorizzazioni e merchandising. Viste le premesse come spiegarsi che questi 24 giocatori da due anni sognano di entrare nel team, vincere e… restare all’asciutto? Il montepremi della Ryder è pari a zero. Solo fama, prestigio e futura memoria.