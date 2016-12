Messico, il Paese dei rapimenti virtuali

foto Getty 20:50 - Il livello di criminalità, in Messico, è altissimo. Avvengono così tanti rapimenti che da una decina di anni le bande hanno incominciato a simulati. Telefonano e fingono di aver rapito un tuo parente, di solito tuo figlio. Chiedono soldi – “fammi un bonifico” – ma, spesso i pagamenti avvengono in gioielli. “Mexicodenuncia”, un’associazione che supporta le vittime e studia il fenomeno dei rapimenti, parla di 6.700 tentativi di estorsione al giorno. - Il livello di criminalità, in Messico, è altissimo. Avvengono così tanti rapimenti che da una decina di anni le bande hanno incominciato a simulati. Telefonano e fingono di aver rapito un tuo parente, di solito tuo figlio. Chiedono soldi – “fammi un bonifico” – ma, spesso i pagamenti avvengono in gioielli. “Mexicodenuncia”, un’associazione che supporta le vittime e studia il fenomeno dei rapimenti, parla di

In molti casi le chiamate dei sequestri virtuali arrivano dalle carcerati, tra le celle la corruzione dilaga. Nell’ultimo anno le telefonate partono anche dall’estero, soprattutto Stati Uniti. Gli estorsori recuperano i dati di chi si ferma in albergo per utilizzarli durante le chiamate e rendere credibili le minacce.



Il tutto può avvenire in una sola ora ma anche protrarsi per giorni nel caso in cui il sequestro virtuale si tramuti in un vero rapimento. Chi decide di pagare rischia grosso. Il sequestro di persona, in questo caso, avviene proprio al momento dello “scambio”.

La paura è tanta e le vittime pagano in un caso su tre. I messicani minacciati tremano di fronte a nomi come “Zetas”, la più pericolosa banda di narcotrafficanti del Paese, a volte utilizzati solo per incutere timore.



E’ così che dal 2001 al 2011, sempre secondo “Mexicodenuncia”, il giro di estorsioni – non solo quelle virtuali – ha portato nelle tasche della malavita messicana circa 59 milioni di euro.