Siria, ucciso in diretta un reporter iraniano

foto Ansa Correlati Giornalista iraniano ucciso in Siria 12:56 - "Insorti appoggiati da forze straniere" hanno ucciso a Damasco il corrispondente della tv iraniana PressTv, Maya Nasser. Lo riferisce la stessa emittente, secondo la quale l'uomo è stato raggiunto da una pallottola sparata da cecchini. Insieme a lui, è stato colpito il capo dell'ufficio locale di PressTv e al-Alam Tv. I due erano accorsi sul luogo dell'esplosione di questa mattina nella capitale quando sono finiti sotto il fuoco dei ribelli. - "Insorti appoggiati da forze straniere" hanno ucciso a Damasco il corrispondente della tv iraniana PressTv, Maya Nasser. Lo riferisce la stessa emittente, secondo la quale l'uomo è stato raggiunto da una pallottola sparata da cecchini. Insieme a lui, è stato colpito il capo dell'ufficio locale di PressTv e al-Alam Tv. I due erano accorsi sul luogo dell'esplosione di questa mattina nella capitale quando sono finiti sotto il fuoco dei ribelli.

Pesanti scontri tra soldati governativi e combattenti ribelli sono in corso nella sede del comando militare di Damasco, colpita questa mattina da due forti esplosioni. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che ci sono vittime in entrambe le parti del conflitto.



Doppio attentato nella capitale

Doppio attentato dinamitardo (uno realizzato con un'autobomba) avvenuto contro lo stato maggiore delle forze armate siriane a Damasco. Lo precisa un comunicato delle forze armate, aggiungendo che in contemporanea con le due esplosioni elementi "terroristi" hanno ingaggiato una sparatoria con le forze di sicurezza intorno all'edificio. Nella nota si ribadisce che nessun militare è stato ferito e "tutti continuano a svolgere le loro funzioni".



Massacro nei pressi di Damasco: 60 vittime

Oltre 60 corpi senza vita e con segni di spari di arma da fuoco o di ferite di arma da taglio sono stati rinvenuti in due diverse località nei pressi di Damasco. Lo riferiscono i comitati di coordimamento locali, secondo cui circa 50 salme, tra cui quelle di donne e bambini, sono state trovate a Dhiyabiya, mentre circa 15 a Barze.