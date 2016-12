foto Ap/Lapresse

- Almeno 370 persone sono morte e 275mila case sono state distrutte o danneggiate dalle inondazioni in diverse parti del Pakistan. Lo ha riferito l'Autorità nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma) in un dettagliato rapporto pubblicato sul suo sito internet. La provincia maggiormente colpita è stata quella meridionale del Sindh, seguita da Punjab, Baluchistan e Khyber Pakhtunkhwa.