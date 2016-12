foto Ap/Lapresse

- Il presidente argentino Cristina Kirchner ha accettato l'invito dell'Iran ad un incontro, a livello di ministri degli Esteri, per discutere dell'attentato terroristico del 1994 alla sede dell'associazione ebraica a Buenos Aires. Nell'esplosione morirono oltre 80 persone. Teheran è ritenuta responsabile dell'episodio. Kirchner è a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu.