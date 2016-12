foto Ap/Lapresse

01:03

- "In Siria non c'è alternativa ad una soluzione politica per porre fine al bagno di sangue, riportare la stabilità nel Paese, preservare la sua integrità territoriale e la dignità del suo popolo". Lo ha detto il re Abdallah di Giordania intervenendo all'Assemblea Generale dell'Onu. "La violenza deve finire immediatamente e la transizione iniziare ora", ha aggiunto il re di Giordania.