foto Ap/Lapresse

23:35

- Un incendio è divampato in una miniera di potassio nella provincia canadese di Saskatchewan intrappolando 20 minatori. Lo riferisce un responsabile della società proprietaria della miniera. "Siamo in contatto permanente con gli operai sotto terra", ha detto un portavoce, assicurando che i minatori sono in buone condizioni di salute.