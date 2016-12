foto Afp Correlati Le proteste 00:00 - E' di almeno 28 feriti, tra cui due agenti, il bilancio provvisorio delle cariche della polizia contro i manifestanti nel centro di Madrid. I manifestanti avevano cercato di rompere il cordone di polizia a protezione del Parlamento. A quel punto sono cominciati gli scontri, in una piazza gremita da qualche migliaio di indignados che chiedevano le dimissioni del governo. Ventidue persone sono state arrestate. - E' di almeno 28 feriti, tra cui due agenti, il bilancio provvisorio delle cariche della polizia contro i manifestanti nel centro di Madrid. I manifestanti avevano cercato di rompere il cordone di polizia a protezione del Parlamento. A quel punto sono cominciati gli scontri, in una piazza gremita da qualche migliaio di indignados che chiedevano le dimissioni del governo. Ventidue persone sono state arrestate.

Uno scontro annunciato per la manifestazione degli indignati che ha paralizzato il cuore di Madrid. Al grido di "No nos rapresentan!" e "La voce del popolo non è fuorilegge", almeno 10mila persone - le autorità ne hanno stimate 6mila - hanno marciato verso il Parlamento, blindato da oltre un migliaio di agenti come una fortezza, per esigere le dimissioni del governo, lo scioglimento delle Camere e l'inizio di un processo costituente.



Intorno alle 19,00, le cariche della polizia quando, dalla marea in crescendo, concentrata in plaza Neptuno, si sono sganciati alcuni drappelli di manifestanti e hanno cominciato a lanciare oggetti e a premere sulle alte recinzioni di ferro, che sbarravano il passaggio alla sede della Camera, riunita in sessione plenaria.



"Ci hanno tolto tutto, tagliato stipendi, tredicesime, i diritti conquistati in anni di lotte sindacali, mentre i politici mantengono i privilegi. E' arrivato il momento di dire basta, non siamo il vostro capro espiatorio", hanno gridato i manifestanti.