foto Ap/Lapresse

16:23

- Il conflitto in Siria è un "disastro" che richiede "un'azione dal parte del Consiglio di Sicurezza". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, all'assemblea generale dell'Onu. La situazione nel Paese, ha aggiunto, "peggiora di giorno in giorno" ed è una "calamità" che minaccia la pace in tutta la regione. Solo oggi, secondo gli attivisti, le vittime degli scontri sarebbero almeno 50.