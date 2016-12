foto Ansa 17:09 - "Gli attacchi delle ultime due settimane non sono semplicemente un assalto all'America, ma un assalto agli ideali sui quali sono state fondate le Nazioni Unite". E' stato questo il passaggio principale del discorso di Barack Obama oggi all'assemblea generale dell'Onu. Ma il presidente degli Stati Uniti ha voluto anche puntare l'attenzione sulla tragedia quotidiana che sta vivendo la Siria dicendo: "Il regime di Assad deve finire". - "Gli attacchi delle ultime due settimane non sono semplicemente un assalto all'America, ma un assalto agli ideali sui quali sono state fondate le Nazioni Unite". E' stato questo il passaggio principale del discorso di Barack Obama oggi all'assemblea generale dell'Onu. Ma il presidente degli Stati Uniti ha voluto anche puntare l'attenzione sulla tragedia quotidiana che sta vivendo la Siria dicendo: "Il regime di Assad deve finire".

Il presidente ha dunque posto l'accento sulle violenze innescate dal film anti-Islam e costate la vita, tra gli altri, all'ambasciatore in Libia Chris Stevens. Il presidente ha condannato il film anti-Islam definendolo un video "rozzo e disgustoso" il cui contenuto è da "respingere". Ma ha anche difeso la libertà di parola e assicurato che "gli Stati Uniti non si ritireranno mai dal mondo".



A proposito del film Obama ha detto che "il futuro non può appartenere a coloro che calunniano il Profeta dell'Islam", ma "per essere credibili, coloro che condannano queste calunnie devono condannare anche l'odio che vediamo quando l'immagine di Gesù Cristo viene dissacrata , le chiese vengono distrutte e l'olocausto viene negato".



"Le violenze sono un attacco ai valori delle Nazioni Unite

Sulle "violenze e intolleranze", scaturite dal film, Obama ha sottolineato che tutto questo "non ha posto tra le nostre Nazioni Unite. Non ci sono parole o scuse per uccidere gente innocente, nè per dare fuoco a un ristorante in Libano, distruggere una scuola a Tunisi o provocare morte e distruzione in Pakistan". E, ha detto, quel film blasfemo, pur da condannare, non giustifica le violenze.



"Stevens incarna il meglio dell'America"

Il presidente ha voluto rendere omaggio all'ambasciatore ucciso a Bengasi dedicandogli, davanti all'assemblea dell'Onu, un commosso ricordo. "Chris Stevens incarna il meglio dell'America - ha detto -. L'attacco ai nostri civili a Bengasi è stato un attacco all'America. Senza dubbio porteremo quegli assassini davanti alla giustizia".



"La democrazia avanza e non solo nel mondo arabo"

Il presidente ha poi voluto sottolineare che "questa è una stagione di progresso. Per la prima volta in decenni, i tunisini, gli egiziani e i libici hanno votato per nuovi leader in elezioni credibili, competitive e giuste. Ma lo spirito democratico non è statao limitato al mondo arabo. Nell'ultimo anno abbiamo visto transizioni pacifiche del potere anche in Malawi e in Senegal".



"Il regime di Assad deve finire"

Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto anche contro "il regime di Assad in Siria" che, ha detto, "deve finire". E ancora: "Devono finire le sofferenze del popolo in Siria, che ha il diritto di vedere una nuova alba". E ancora: "Il governo iraniano sostiene il dittatore di Damasco e sostiene gruppi terroristici all'estero".



Inoltre, Obama ha auspicato "sanzioni e punizioni" in Siria per mettere fine alla guerra che sta devastando il Paese. "Il futuro - ha detto - non deve appartenere a un dittatore che massacra il proprio popolo. Se c'è qualcosa per cui si deve protestare nel mondo, è un regime che tortura i bambini a lancia razzi sulle abitazioni".



"Medio Oriente, obiettivo sicurezza per Israele e indipendenza per la Palestina"

Obama ha poi toccato il tema del Medio Oriente dicendo: "Fra israeliani e palestinesi, il futuro non appartiene a chi gira le spalle alla prospettiva di pace" e sottolineando che "la strada è difficile ma la destinazione chiara: uno stato di Israele sicuro e un'indipendente Palestina".



"Dico no all'atomica in Iran"

Davanti ai 120 capi di Stato e di governo riuniti al Palazzo di Vetro, Obama ha voluto inoltre assicurare che gli Usa faranno "quanto è necessario" per evitare che l'Iran si doti di armi nucleari. Quanto alla Siria, Obama solleciterà un'azione internazionale per porre fine alle violenze.



Usa: "Stop alla tensione"

Il discorso di Obama rientra dunque nell'offensiva diplomatica lanciata dagli Usa per cercare di abbassare la tensione provocata dal film blasfemo su Maometto prodotto in America.



Lo stesso Obama, in un'intervista rilasciata alla Abc aveva sottolineato che "il modo migliore per emarginare" il fanatismo di un film come quello su Maometto "e' ignorarlo". Il presidente americano ha inoltre ribadito che "la stragrande maggioranza" dei musulmani non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti: "Vogliono le stesse cose che vogliono le famiglie americane, un'opportunità, un lavoro, studio per i figli, vogliono pace. Poi ci sono le frange estremiste".



A seguire gli interventi al Palazzo di Vetro c'è anche il presidente del Consiglio, Mario Monti, che oggi incontrerà il segretario generale Ban Ki-Moon e il presidente dell'Assemblea generale, Vuk Jeremic, oltre a concedere un'intervista alla Cnn.