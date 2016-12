Gb, 15enne scappa col prof di matematica

- Una ragazzina inglese di 15 anni, Megan Stammers, originaria di Eastbourne nell'East Sussex, è scappata in compagnia del suo professore di matematica, Jeremy Forrest di 30 anni e ora si troverebbe con lui in Francia. Tra i due ci sarebbe una storia d'amore. La madre disperata ha lanciato, in una conferenza stampa, un appello alla figlia per farla ritornare a casa.

Secondo una prima ricostruzione, allieva e professore avrebbero dovuto ritornare in Gran Bretagna domenica: invece i due sarebbero stati avvistati a bordo di un traghetto giovedì sera, mentre i loro biglietti per l'Inghilterra non sarebbero stati utilizzati.

La madre della studentessa, Danielle Wilson, ha lanciato un appello alla figlia: "Non importa cos'hai fatto o perché - ha dichiarato la donna - io voglio solo riaverti a casa". Megan non si sarebbe mai allontanata così da casa, secondo la donna: "Lei è senpre a casa alle 7, non è una di quelle ragazzine che vanno fuori a bere o cose del genere. Non ama il buio, non è mai stata fuori quando era già buio".

Secondo l'ipotesi formulata dalla polizia si tratterebbe senza dubbio di un allontanamento volontario: "Noi crediamo - ha dichiarato l'ispettore Jason Tingley - che tu sia partita di tua volontà insieme a Jeremy, ma abbiamo bisogno di sapere che stai bene. Tutti i tuoi amici e la tua famiglia sono estremamente preoccupati".



Tingley ha poi invitato chiunque avvisti la coppia o la Ford Fiesta del professore a contattare la polizia francese o britannica.